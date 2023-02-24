العثور على 3 جثث في داريا

العثور على 3 جثث في داريا..



عثر صباح اليوم، على ثلاث جثث في داريا - اقليم الخروب، الاولى والثانية لامرأة وطفلها داخل منزل في البلدة، والثالثة لرجل خارج المنزل.



وعلى الاثر حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة .