جدول جديد بأسعار المحروقات..

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز









إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 11000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 21000 ليرة لبنانية. أما سعر الغاز فارتفع 5000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار كالآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 1473000 ليرة.

- البنزين 98 أوكتان: 1508000 ليرة.

- المازوت: 1396000 ليرة.

- الغاز: 980000 ليرة.