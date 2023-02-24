وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً

حادث سير فجراً.. ووفاة ثلاثة طلاب

وقع حادث سير فجر اليوم على أوتوستراد شكا - البترون، توفي على اثره ٣ طلاب من جامعة "البلمند" وأصيب إثنان.



ويعمل على نقل أحد الجرى من مستشفى البترون الى أحد المستشفيات في طرابلس، كما أشارت المعلومات الأوليّة.