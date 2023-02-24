الصحة: 117 اصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

تقرير وزارة الصحة حول كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا تسجيل 117 اصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231456.



كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.