موظفو الادارة العامة: مستمرون بالاضراب حتى تحقيق مطالبنا

موظفو الادارة العامة: مستمرون بالاضراب حتى تحقيق مطالبنا

اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة "الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوع آخر يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه ٣ آذار ٢٠٢٣، ضمنا تحدد خلاله الخطوات التصعيدية اللاحقة التي لن تنتهي الا باستعادة الحقوق".



وأكدت الهيئة مطالبها، في بيان أصدرته، جاء فيه التالي:



١- زيادة الرواتب والأجور راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانية، هو السعر الرسمي المعلن للدولار .



٢- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.



٣- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر ٨ ليترات من المحروقات يوميا، لأن ٨٠% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.



٤- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون الرقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب).



5- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والاجتماعية ومنح التعليم".



كما أكدت انها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

