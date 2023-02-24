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ميقاتي امام فريقي الدعم والمساندة لتركيا وسوريا بعد الزلزال: أملنا أن نبقى متضامنين وليس فقط في الازمات

أخبار لبنان
2023-02-24 | 05:36
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ميقاتي امام فريقي الدعم والمساندة لتركيا وسوريا بعد الزلزال: أملنا أن نبقى متضامنين وليس فقط في الازمات
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ميقاتي امام فريقي الدعم والمساندة لتركيا وسوريا بعد الزلزال: أملنا أن نبقى متضامنين وليس فقط في الازمات

كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "صباح يوم وقوع الزلزال إتصل بي وزير البيئة واطلعني على حجم الضرر الذي أصاب تركيا وسوريا من جراء الزلزال، وتشاورت معه في ما يمكن لنا ان نقدمه ازاء هذه الكارثة، ونحن في خضم ظروف صعبة، فاكد لي ان هناك رجالا ابطالا في لبنان على استعداد للمؤازرة والتضامن في هذه الظروف،وان يكونوا على الارض للمساعدة. واثبتت التجارب ان عندنا رجالا وسيدات لديهم  الشجاعة والقدرة والمعرفة والخبرة لان يقوموا بمثل هذه الاعمال."

وقال بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير البيئة ناصر ياسين، اعضاء الفريقين اللبنانيين اللذين تم تكليفهما بمهمة تقديم الدعم والمساندة للدولتين التركية والسورية بعد الزلزال المدمّر الذي وقع أخيرا، لشكرهم على جهودهم، ويضم الفريقان عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء في بيروت والصليب الاحمر "اعرف الظروف الطبيعية الصعبة التي عملتم بها في تركيا، ورغم الحزن الكبير الذي سببته هذه الكارثة وسقوط الضحايا ، فقد أظهرتم روح التعاضد والدعم، وكانت التعزية لكم بالعثور على أحياء تحت الانقاض، الامر ذاته ينطبق على الفريق الذي توجه الى سوريا، وساعد قدر المستطاع بما يملكه من خبرة ومعرفة، ونحن نفتخر بكم في كل الظروف ونقدر تضحياتكم، في ما يتعلق بالدفاع المدني، فحتما نحن ماضون في موضوع التثبيت واعطاء هذا الجهاز حقه قدر الامكانات المتوافرة."
 
واضاف "أملنا أن نبقى متضامنين، ليس فقط في الازمات بل في كل الاوقات، وهذه رسالة اوجهها الى جميع السياسيين".

وقال وزير الداخلية بسام مولوي: "أحيي هؤلاء الابطال الذين قاموا بهذا العمل بهدف انساني وبظروف صعبة وامكانات معدومة لكي ينقذوا ارواحا بريئة، ويثبتوا ان لبنان، وان كان يمر بظروف صعبة فان شبابه ابطال والمستقبل سيكون افضل بوجودكم جميعا."

وقال وزير البيئة ناصر ياسين "ان الشكر لا يكفي تجاه عمل الشباب والصبايا الذين قاموا بهذه المهمة ، وهناك امران اساسيان حصلا خلال التحضير لهذه المهمة ، والاول انه خلال 6 ساعات فقط كان هناك 72 متطوع ومتطوعة جاهزون,وهذا امر يشهد لهم بانهم لم يترددوا وخلال ساعات توجهوا الى مكان الكارثة ، والامر الآخر ان هذه اول مهمة لهم بهذا الحجم في الخارج ومع كل ما يمر به لبنان من ظروف صعبة."


وقال مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار "اشكر دولة الرئيس على تكريم هؤلاء الشباب الذين ضحوا بانفسهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان ، وقد ذهبوا لمساعدة اناس لا يعرفونهم، وانا فخور بان اكون على رأس هذه المؤسسة التي تضم هؤلاء الابطال ."

كما تحدث كل من قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز، والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، فاشادا بالتنسيق بين مختلف الاجهزة التي نفذت المهمة مؤكدين استمرارهم بالقيام بالمهمات الانسانية مهما كانت الظروف صعبة .

النقل البري
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حضور رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال شادي السيد، وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا.
وقال طليس :عرضنا مشاكل القطاع لميقاتي، وهو قطاع حيوي وبمثابة شريان الحياة والاقتصاد في لبنان . وتم الاتفاق مع دولته على اجتماع في السادس من الشهر المقبل بحضور وزراء الداخلية والعدل والاشغال والاتصالات والسياحة مع الزملاء رؤساء النقابات.
وف هذا الوقت ساقدم مشروعا كاملا متكاملا لكي نجد حلولا لموضوع التعديات وتطبيق القانون وموضوع التعرفة لكي يعرف المواطن المبلغ الذي سيدفعه والسائق كم سياخذ. وفي الوقت  ذاته فان اولويتنا هي حماية هذا القطاع ، سيما وان تجربة النقل المشترك لم تكن ناجحة ،لذلك فان قطاع النقل البري العمومي الشرعي الذي يقوم مقام الدولة في مجال النقل العام يجب حمايته وتحصينه ورعايته من قبل الدولة ونحن وراءها في هذا الموضوع .

رئيس الجامعة اللبنانية 
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وعرض معه مطالب الجامعة. 

جمعية تصوير القلب النووي 
واستقبل ألرئيس ميقاتي، في حضور النائبة السابقة بهية الحريري ، رئيس "جمعية تصوير القلب النووي الاميركية" معاد حسين الملاح، الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء دولة الرئيس وابلغته أنني تبوأت المنصب هذا العام . هذه  الجمعية عالمية وتضم خمسة الاف عضو من كافة انحاء العالم وتعنى بتصوير القلب القلب النووي ، والبرامج التدريبية والتطويرية للاطباء في كافة انحاء العالم ، وتحدثت مع دولته عن دور المغتربين اللبنانيين في العالم بخصوص القطاع الطبي في لبنان وفرص مكافحة امراض القلب.

مجموعة العمل لطرابلس
وإستقبل رئيس الحكومة وفدًا من "مجموعة العمل لطرابلس"TFT  وضعه في صورة تأسيس المجموعة واهدافها التي تختصر ، وفق ما جاء في بيان، بالعمل على تغيير الصورة السلبية النمطية للمدينة عبر تحقيق مشاريع تخدم هذا الهدف والتواصل مع الجهات الحكومية والسياسة والدينية والمدنية اللبنانية كافة كما مع كل الجهات المانحة من عربية ودولية و العمل على تحقيق مشاريع تخدم هذا الهدف. 
واشار البيان الى " ان الوفد اثار مع رئيس الحكومة اربعة ملفات:
-الاول: ضرورة اجراء مسح علمي للمباني في طرابلس لتحديد الآيل منها للسقوط او المتضرر بالتعاون مع بلدية طرابلس ونقابة المهندسين والجامعة اللبنانية والذي اقترحته جمعية لايزر. وقد حشدت المجموعة لذلك عددًا من المهندسين واصحاب الاختصاص للبدء بإجراء مسوحات في مواقع محددة وقد وافق دولته دون تردد على هذا الهدف وطلب من الهيئة العليا للإغاثة والقوى الامنية مرافقة المجموعات العاملة على هذا المسح لمواكبتها وتطمين السكان.
-الثاني: ضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة وتشغيل مجمع الجامعة اللبنانية في طرابلس للحفاظ على هذا الصرح الوطني الكبير اولًا ولتأمين ضرورة استمراره بدوره التعليمي ثانياً. 
ثالثًا: اثار الوفد مسألة تسمية طرابلس من قبل الجامعة العربية كعاصمة للثقافة العربية للعام 2024  وضرورة الافادة من هذه الفرصة لابراز  وجه طرابلس الثقافي والسياحي والتاريخي من خلال اطلاق نشاطات على مدار العام تستقطب زوارًا عبر انشطة مختلفة. 
رابعًا: اثار الوفد مسألة تخصيص طرابلس  باعتمادات  من المانحين الدوليين لتغذية المرافق العامة بالطاقة الشمسية منها على سبيل المثال لا الحصر تعاونية موظفي الدولة.
واشار البيان الى" ان الوفد  شكر بإسم ابناء المدينة وكل مدن الفيحاء رئيس الحكومة على حسن الاستقبال والسرعة في المعالجات .واكد الوفد على عمل المجموعة مع كل الجهات دون استثناء لتأمين اوسع تبني لمشاريع صغيرة للمدينة  تكون قابلة للتنفيذ الفوري. وستلتقي المجموعة كل الاطراف السياسية والمدنية لهذه الغاية في اسرع وقت".


مجموعة ابو غزالة
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" الدكتور طلال أبوغزاله. 
حضر اللقاء المدير التنفيذي للمؤسسة وممثلها للثقافة والإعلام في لبنان برهان الأشقر، والامينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لـ "اليونسكو" هبة نشابة،منسقة الشؤون التنموية والاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس، ومسؤولة التواصل في "شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان" نورا المرعبي.
واشار بيان الى" ان أبوغزاله  اطلع الرئيس ميقاتي على النداء الذي وجهه للإدارة الاميركية لرفع العقوبات عن التعليم في سوريا، كون التعليم حق من حقوق الإنسان ولا يجوز أن تطاله أية عقوبات. كما سلمه تقريرا عن المشاريع والجهود التي بذلتها المجموعة لخدمة لبنان خلال العام 2022، خصوصا في مجال التحول الرقمي".
اضاف البيان" ان أبوغزاله  اعلن وصول خط الإنتاج الخاص بالأجهزة الإلكترونية إلى لبنان، ويجري العمل حالياً على تركيبه في مقر الجامعة اللبنانية ليتم صناعة أجهزة لابتوب وتابليت وهواتف ذكية لتكون أول إنتاج من نوعه بصناعة وطنية، مشيراً إلى تصميم جهاز لوحي جديد بسعر زهيد لخدمة عملية التعليم الرقمي".
وفي خلال اللقاء رحب ميقاتي بالمبادرات والمشاريع التي يقودها أبوغزاله في لبنان في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً الحرص  على تنفيذ خطة التحول الرقمي بأسرع وقت ممكن.
 

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