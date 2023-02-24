جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا

نعت رئاسة جامعة البلمند ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا، وقالت في بيان: "ببالغ الحزن واللوعة، تنعى جامعة البلمند ثلاثة من طلابها الذين وافتهم المنية فجر يوم الجمعة 24 شباط اثر حادث سير مروع في شكا، وفرار من تسبب بهذه الكارثة.ان جامعة البلمند، إذ تقف عاجزة عن التعبير عن مدى حسرتها من هول هذه الفاجعة تتقدم بأحر التعازي من ذوي طلابها المغدورين سائلين الله ان يمن على محبيهم بالصبر والسلوان وان يسكنهم في فسيح جناته ويرحم نفوسهم.ستتابع الجامعة مع الجهات الأمنية ملابسات هذا المصاب الأليم لإحقاق الحق لكي لا تتكرر حوادث من هذا النوع.وتدعو الى قداس يقام لراحة نفوس جميع اللذين عملوا وتعلموا في جامعة البلمند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 28 شباط 2023 في دير سيدة البلمند البطريركي."