مخزومي: ما يجري على صعيد علاقة حكومة تصريف الأعمال بمؤسسة القضاء تجاوز كبير من الدولة بحق السلطة القضائية

مخزومي: ما يجري على صعيد علاقة حكومة تصريف الأعمال بمؤسسة القضاء تجاوز كبير من الدولة بحق السلطة القضائية



قدّر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى.



واعتبر في بيان، أن ما يجري اليوم على صعيد علاقة حكومة تصريف الأعمال بمؤسسة القضاء "يعدّ تجاوزاً كبيراً من الدولة بحق السلطة القضائية".



وشدد على "ضرورة عدم المس بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية القضاء المكرّسين في الدستور والقانون".