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"اليازا": لأخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشاحنات المخالفة

أخبار لبنان
2023-02-24 | 07:00
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&quot;اليازا&quot;: لأخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشاحنات المخالفة
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"اليازا": لأخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشاحنات المخالفة

بيان من جمعية اليازا بعد مأساة وفاة اربع شباب في اصطدام سيارتهم بشاحنة بالقرب من نفق شكا

دعت جمعية "اليازا"، بعد تكرار وقوع الكوارث نتيجة عدم التزام عدد كبير من الشاحنات بوضع مردات خلفية وجانبية بحسب قانون السير النافذ، وزير الداخلية والبلديات القاضي المولوي  والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان أخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشاحنات المخالفة تجنبًا لوقوع كوارث مشابهة لما جرى اليوم مع السيارة التي اصطدمت بالشاحنة على الطريق الدولي في شكا وأدى الى خسارة أربع طلاب مأسوف على شبابهم من جامعة البلمند.

وقالت في بيان: "بما أن هذا النوع من الحوادث يتكرر باستمرار، فإن "اليازا" تجد الحل لهذه المشكلة بتجهيز مؤخرة وجوانب الشاحنات بواقيات معدنية رخيصة التكلفة، ولكنها تشكل فارقاً حاسماً بين الحياة والموت".

وأضافت: "كيف يصير الحادث؟ انّه بسبب انخفاض السيارة، فإن مقدمتها تدخل بسهولة تحت مؤخرة او جانب الشاحنة ليتلقى سائق السيارة ومن معه "برؤوسهم" كامل زخم الصدمة بصندوق او بجانب الشاحنة وبأجزائها المعدنية بأقل من ثانية، والنتيجة موت حتمي. فاستعمال حزام الامان وكيس الهواء لا ينفعان بهذه الحالة، وللأسف الشديد، إن الموت بهذه الطريقة يكون مفجعاً".

أخبار لبنان

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"اليازا"

الشاحنات

حوادث سير

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