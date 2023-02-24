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قرار جديد لوزير المالية.. ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2023-02-24 | 07:05
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قرار جديد لوزير المالية.. ماذا جاء فيه؟
ماذا جاء فيه؟
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً يقضي في مادته الأولى باحتساب الضريبة وتسديدها على ساعات العمل على اساس المبلغ المخفّض وذلك، في حال ثبت ان صاحب العمل عمد الى تخفيض الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل.
وقضى قرار وزير المالية ايضاً في المادة الثانية منه بالإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب والاجور لمعاشات التقاعد لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وفقاً لقوانين التقاعد والإعفاء.
دقائق تطبيق المواد القانونية للقرار الصادر عن وزير المالية تجدونه على الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb
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