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بخاش في جولة اوروبية: عجز اللبناني عن دفع تكلفة العلاج الاولي
أخبار لبنان
2023-02-24 | 07:59
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بخاش في جولة اوروبية: عجز اللبناني عن دفع تكلفة العلاج الاولي
بخاش في جولة اوروبية: عجز اللبناني عن دفع تكلفة العلاج الاولي
شرح نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش خلال جولة اوروبية، التحديات التي يتعرض لها القطاع الصحي والطبي في لبنان. والتقى مع الوفد ممثل لجنة التنمية في الاتحاد الاوروبي ولبنان والشرق الاوسط وممثلة لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد، وشرح مفصّلا الوضع الذي آل اليه القطاع الاستشفائي والصحي في ظل التحديات المتعددة خاصة بعد استنزاف طاقاته البشرية والاقتصادية والتي حجبت عن المواطن اللبناني حقه بالحصول على الحد الادنى من الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان لاسيما بعد ان ذكرت تقارير الاتحاد ان نسبة الفقر في لبنان بلغت اكثر من ٨٠ بالمئة وهذا يعني عجز المواطن اللبناني عن دفع تكلفة العلاج الاولي لاسيما بعد ان باتت الدولة باجهزتها الضامنة عاجزة عن تغطية الفاتورة الطبية، وتاليا تحمل المواطن للفاتورة الصحية التي تدولرت بفعل التطورات الاقتصادية الاخيرة.
واشار بخاش الى ضرورة الاسراع بتقديم الدعم اللازم للمواطن اللبناني والعمل على تطوير وتعزيز دور مراكز الرعاية الاولية خاصة في الارياف لايصال الخدمات الطبية الاولية الى المريض الذي بات عاجزا عن تأمين ثمن دوائه.
وشدد على دور النقابة في توثيق العلاقة مع الاغتراب الطبي اللبناني على كافة الاصعدة ووجه لهم الدعوة للمشاركة في مؤتمر الطب الاغترابي الذي سينعقد في تموزالمقبل في بيت الطبيب في بيروت.
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