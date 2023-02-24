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بلاغ لمحافظ بيروت يتعلق بالأبنية أو المنازل البارز فيها تشققات أو تصدعات على إثر الزلزال في تركيا
أخبار لبنان
2023-02-24 | 09:22
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بلاغ لمحافظ بيروت يتعلق بالأبنية أو المنازل البارز فيها تشققات أو تصدعات على إثر الزلزال في تركيا
أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "عطفا على التعميم الصادر عن بلدية بيروت بتاريخ 06/2/2023 والذي توجه فيه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى المواطنين الكرام والسكان في مدينة بيروت وطلب منهم إبلاغ البلدية من خلال الخط الساخن رقم 028964/71 في حال بروز تشققات جديدة أو تصدعات ظاهرة في الأبنية أو المنازل على أثر الزلزال الذي ضرب تركيا بتاريخه ليصار إلى إرسال مهندسين وفنيين من مصلحة الهندسة في بلدية بيروت للكشف الفوري واتخاذ الاجراءات الضرورية.
ولما ورد خلال الأسبوع الأول بعد الزلزال مئات الاتصالات يبلغ أصحابها عن أضرار في الابنية، والتي تبين من خلال الكشف عليها عبر المشاهدات البصرية دون إجراء اي فحوصات مخبرية أن الأغلبية الساحقة منها لا يشكل خطرا داهما على القاطنين والجوار، تابعت مصلحة الهندسة في بلدية بيروت الكشوفات الميدانية لحرصها التام على سلامة المواطنين علما أن قانون البناء رقم 646 الصادر في العام 2004 قد نص صراحة في المادة 18 منه سيما الفقرتين 8 و 9 لجهة مسؤولية المالك تكليف مهندس من قبله للكشف على البناء وإعداد التقرير اللازم.
وفي إطار تحمل البلدية مسؤوليتها وفق القانون، حضرت خطة عمل وبروتوكول تعاون مع الاختصاصيين في هذا المجال نتج عنها إنشاء غرفة عمليات توفر التوجيه العلمي الصحيح، وتكون نظام معلومات يجمع كل الحالات التي تتطلب رعاية لاحقة، وتقدم مساعدة للمالكين الذين يحتاجون الى معاينة سريعة، سيما للمباني التي شيدت وفق الأصول وقد ظهرت فيها عيوب مستجدة على أن تزود مصلحة الهندسة بكل ما يلزم من معطيات فنية مساعدة للوصول الى أفضل إداء وتسهيل أمور المواطنين الذين يرغبون بتأهيل مبانيهم".
بناء عليه، ولحسن تنظيم العمل يُطلب من المواطنين الكرام والسكان في مدينة بيروت التواصل على الخط الساخن على الرقم 028964/71 فقط من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب Whats app تتضمن ما يلي:
-اسم الشخص المتصل.
- رقم العقار والمنطقة العقارية.
- صور عن التشققات والتصدعات المستجدة.
- العنوان عبر خاصية تحديد الموقع share location.
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