الموت يغيّب الأمين العام لتجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين نيكولا فيعاني

غيّب الموت اليوم في باريس الأمين العام لتجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA نيكولا فيعاني، هو الذي حمل لبنان في قلبه طيلة سنوات حياته التي عاشها في فرنسا.وكان لفيعاني مواقف وطنية مشرّفة ومحطات في كل المناسبات والأزمات التي مرّت على الوطن الأمّ لبنان، كما عُرف بالإخلاص والوفاء والمثابرة بالعمل لغرس بذور الألفة والتعاون بين الأهل والأصدقاء.وترك فيعاني إرثاً كبيراً من المحبة والإحترام عند كل من عرفه عن قرب.يُذكر أن الدكتور فيعاني هو خرّيج كلية الفنون التطبيقية في فرنسا.