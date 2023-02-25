الأبيض يواصل لقاءاته في فرنسا ويبحث في الخارجية في تنسيق جهود الدعم

الأبيض يواصل لقاءاته في فرنسا ويبحث في الخارجية في تنسيق جهود الدعم

يواصل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور فراس الابيض، جولته الفرنسية، لبحث المشاكل التي يعانيها القطاع التمريضي في لبنان وتحدياته اليومية. وتطرق إلى سبل معالجتها عبر دعم الصليب الاحمر الفرنسي، للكوادر التمريضية في لبنان، بالشراكة مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الاحمر اللبناني، وتحسين ظروف عملها والحد من هجرتها خارج لبنان. وتم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي لهذا التعاون وتفعيله في القريب العاجل.



ثم، زار وزير الصحة، وزارة الخارجية الفرنسية، حيث التقى مديرة دائرة الشرق الاوسط بالخارجية الفرنسية السفيرة آن جوجوين. استهل الابيض اللقاء وقال: "نقدر كثيرا وقوف فرنسا الصديقة، الى جانب لبنان، خلال الازمة غير المسبوقة التي نمر بها، ودعمها للقطاع الصحي فيه عبر مشاريع عديدة".



وتطرق النقاش الى كيفية مواءمة وتنسيق الدعم الذي تقدمه فرنسا والجهود المبذولة من الاطراف المعنية كافة، كي تصب جميعها في خانة معالجة الأولويات الصحية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للصحة.



كما، التقى وزير الصحة مدير المعهد الوطني للسرطان في فرنسا البروفسور نوربرت إفراه، وتركز البحث حول الخطة الوطنية لمكافحة السرطان التي تعمل وزارة الصحة اللبنانية على تطويرها، وأهميتها بالنسبة للبنان في هذه المرحلة خصوصا مع شح الموارد المادية والبشرية في القطاع الصحي. كما بحث المجتمعون سبل التعاون عبر تبادل الخبرات العلمية والطبية، وتقديم الدعم التقني اللازم لتطوير خطة وطنية تؤمن رعاية صحية أفضل لمرضى السرطان في لبنان.