رعد: مفتاح الحل يبدأ بتفاهم داخلي برؤية اقليمية منفتحة تأتي برئيس

رفض رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن يسمي الخارج رئيس الجمهورية المقبل.



وأشار رعد، خلال اللقاء السنوي الذي نظمه التجمع الاسلامي لاطباء الاسنان في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، الى أن مفتاح الحل يبدأ بتفاهم داخلي برؤية اقليمية منفتحة تأتي برئيس يستطيع ادارة هذه المرحلة.