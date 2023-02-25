تجمع "كلنا لبيروت" يطالب الأجهزة المختصة ببذل اقصى جهودها لإعادة الشيخ الرفاعي الى عائلته ومحبيه

تجمع "كلنا لبيروت": نتابع بشكل حثيث هذه القضية الوطنية

طالب "تجمع كلنا لبيروت"، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في بيان، الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها المعنية والمسؤولة بالعمل السريع لكشف مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي.



ونبّه الى أن الغموض الذي يلف مصير الشيخ الرفاعي بعد أربعة أيام على إختفائه، يترك قلقاَ شديداً لدى عائلته وأهله وقريته ومنطقته عكار وكل لبنان، مشدداً على أن هذا الوضع يستدعي إستنفار كل الجهود الممكنة لدى الدولة لطمأنة عائلته وكل محبيه وكما يتطلب أعلى قدر من الوعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد منعاً للإنجرار للفتنة التي لا يحمد عقباها.



وأكد "تجمع كلنا لبيروت" أنه يتابع بشكل حثيث هذه القضية الوطنية، معلنا وقوفه وتضامنه مع دار الفتوى وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووضع كل إمكانياته في تصرف هذه القضية، وتمنى عودة الشيخ الرفاعي سالماً لعائلته وأهلة وكل محبيه.