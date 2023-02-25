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ميقاتي اتصل بولي عهد الكويت مهنئا بالعيد الوطني

أخبار لبنان
2023-02-25 | 08:12
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ميقاتي اتصل بولي عهد الكويت مهنئا بالعيد الوطني
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ميقاتي اتصل بولي عهد الكويت مهنئا بالعيد الوطني

ميقاتي: لبنان والكويت تربطهما علاقات تاريخية وطيدة كانت وستبقى عنوانا للاخوة الصادقة

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الكويت، بالعيد الوطني الذي يصادف اليوم، متمنيا للشعب الكويتي "دوام العزة والتقدم".

وشدد على أن "لبنان والكويت تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، كانت وستبقى عنوانا للاخوة الصادقة".

وقد أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مهنئا بالعيد.

كما أجرى اتصالا مماثلا بوزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

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