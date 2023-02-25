السفارة الأميركية تكرّم الكوميديا..

meet the artist.. موعد جديد وهذه المرة مع فنّ الكوميديا

لم يكن الضحك أبداً صعب على طوني ابو جودة، الذي استقبلته السفيرة الأميركية في بيتها بالجلسة الثامنة من برنامج meet the artist.