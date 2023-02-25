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في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة

عادات قديمة تعود الى الحياة

هذا المشهد ليس من الأرشيف.. هذا محلٌ لكيّ الملابس في لبنان في العام 2023.