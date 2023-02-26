معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي

معلومات للـ LBCI: دوريات من شعبة المعلومات عثرت فجرا على جثة الشيخ احمد الرفاعي في منطقة "القيطع الميتة"

كشفت معلومات للـLBCI أنّ دوريات من شعبة المعلومات عثرت فجراً على جثة الشيخ احمد الرفاعي في منطقة تسمى القيطع الميتة في محافظة عكار.

وأشارت إلى أنه تمّ انتشال الجثة بواسطة جرافة كون الفاعلين قاموا بدفنها على عمق ثلاثة امتار.