إخماد حريق في أدونيس كسروان داخل سيارة مركونة في موقف للسيارات

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع صباح اليوم داخل سيارة مركونة في موقف للسيارات يقع في الطبقة السفلية الثانية في مبنى سكني في أدونيس كسروان، وعملت الفرق توازيا على إخلاء سكان المبنى المؤلف من 6 طبقات بعد إنتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق في طبقات المبنى ونقلت طفلة الى مركز كسروان الطبي في غزير جراء تنشقها دخان الحريق.