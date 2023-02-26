المفتي دريان: خطف الشيخ الرفاعي وقتله محرم شرعا وعلى الأجهزة معاقبة المجرم

دريان: لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة أثار وتداعيات هذه الجريمة

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، مؤكدا أن هذا الأمرا محرم شرعا لا يمت الى القيم الأخلاقية والإنسانية.



وشدد دريان على أن كرامة العلماء ستبقى مصانة، ولن نسمح لاحد النيل من العلماء مهما كان الخلاف إلا تحت القانون بالتعاون مع دار الفتوى الحريصة على علمائها وعلى سلامة وامن المجتمع اللبناني، داعيا أجهزة الدولة الأمنية والقضائية الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتل الشيخ الرفاعي ومعاقبة المجرم وانزال القصاص العادل بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء.



وقال المفتي دريان في بيان له: "لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة أثار وتداعيات هذه الجريمة، وندعو كل المواطنين للالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".



وشكر الأجهزة الأمنية التي سارعت لكشف الجناة ودرء الفتنة ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل.



وختم دريان: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يدخل الشيخ احمد شعيب الرفاعي فسيح جناته، وان ينزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أُولئك رفيقاً، وان يلهم عائلته الصبر والسلوان على تحمّل فداحة هذه المأساة ، وإنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجِعون".