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المفتي قبلان: نريد آلية حوار وطني لحماية لبنان لا اقتراع سياسي على حسابه

أخبار لبنان
2023-02-26 | 04:37
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المفتي قبلان: نريد آلية حوار وطني لحماية لبنان لا اقتراع سياسي على حسابه
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المفتي قبلان: نريد آلية حوار وطني لحماية لبنان لا اقتراع سياسي على حسابه
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن البلد بلغ مرحلة معقدة من الانهيار، ولا بد من مبادرة أنصاف حلول.

وقال في بيان:" لبنان ليس جزيرة ببحر، وانتظار الرياح الدولية بمثابة إنهاك للبلد وقراره السياسي، والانتظار المفتوح لا مصلحة فيه للبلد بل خطر عليه، وما بين فلتان نقدي وأمني واقتصادي ومعيشي، يتحول النزوح إلى كارثة اقتصادية وجنائية وديمغرافية ومهنية، ولا بد من حل سريع للنزوح".

واعتبر المفتي قبلان أن السكوت هنا بمثابة جريمة وجودية للبلد، خاصة أن بعض السفارات الأوروبية تلعب دور إبليس للتوطين، ومن دون اتفاق سياسي البلد من انهيار إلى انهيار، والخشية من طاحونة فوضى اجتماعية مطبوخة، والقطيعة السياسية بمثابة كارثة تحرق لبنان، مشددا على أن المشكلة ليست بالمجلس النيابي بل بالانقسام السياسي والبورصة الدولية والسماعين لها، وآلية الاقتراع بالمجلس النيابي ضمانة لجمع لبنان لا لتفريقه.

وأكد أن ما نريده آلية حوار وطني لحماية لبنان لا آلية اقتراع سياسي على حساب لبنان.

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