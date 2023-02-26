الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: البرص السياسيّ يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان والسبب ضرب رأس الدولة
أخبار لبنان
2023-02-26 | 04:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: البرص السياسيّ يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان والسبب ضرب رأس الدولة
3
min
الراعي: البرص السياسيّ يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان والسبب ضرب رأس الدولة
الراعي في أحد الابرص: البرص السياسيّ يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان والسبب الأساسيّ هو ضرب رأس الدولة برفض المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهوريّة
اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ البرص السياسيّ عندنا في لبنان يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان، والسبب الأساسيّ هو ضرب رأس الدولة برفض المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهوريّة ضنًّا بالمصالح الفرديّة والفئويّة، وحفاظًا على مشاريع تورّط لبنان وانتخاب رئيسه أكثر فأكثر في اللعبة الإقليميّةِ والدولية، قائلاً: ":فلا يأتي الرئيس الجديد تعبيرًا عن إرادةِ الشعب اللبناني، إنما تعبيرًا عن مشاريعَ متناثرةٍ في الشرقِ الأوسط الذي لا يَعرف أحدٌ حقيقتَها وأين ستستقِرّ رغم جميع المفاوضاتِ بشأنه منذ ثلاثين سنة. هذا هو الخطر الكبير على مصير الأمّةِ اللبنانيّة ودولةِ لبنان. ونأمل أن تُثمُرَ المفاوضاتُ الجاريةُ في هذه الأثناء بين أصدقاءِ لبنان عن حلٍّ يأخذُ مصلحةَ لبنان بشكلٍّ مستقلٍ عن تسوياتِ الشرق الأوسط".
وسأل في عظة قداس الأحد من بكركي: "لماذا يسعى الأطرافُ اللبنانيّون إلى آليّات غيرِ دستوريّةٍ وغيرِ لبنانيّةٍ طالما لدينا آليةٌ دستوريّةٌ تُغنينا عن أبحاثٍ لا طائلَ منها؟ فمهما طالَ زمنُ الشغورِ الرئاسي ــــ شهورًا أو سنواتٍ ــــ لا بد من أن تجري العمليّةِ الانتخابيّةِ لرئاسةِ الجُمهوريّة من خلال آليّةِ الاقتراع في المجلس النيابي. فلماذا الانتظار؟"، معتبراً أن المشكلةُ هي أنَّ كلَّ فريقٍ يَرفض أيَّ تنازلٍ لتسهيلِ انتخابِ الرئيس لأنه يَظنُّ نفسَه هو الذي سينتصرُ من خلال "خارج الدستور" والمؤتمرات.
وقال: "حين يَظنُّ الجميعُ أنَّ كلَّهم منتصرون يَعني أنَّ كلَّهم مهزومون، والخاسرُ هو لبنان وشعبه. هناك انتصاراتُ وهميّةٌ لها طعمُ الهزائمِ أكثر من الهزائم الفعليّةِ. إذا استمر هذا المنطقِ، الخالي من روحِ المسؤوليّةِ ومن صوتِ الضميرِ ومن نداءِ الواجبِ الوطنيِّ، نخشى أن تطولَ مدّةُ الشغورِ الرئاسي كما تُشير غالِبيّةُ المعطيات. إنّ المجتمعاتِ الدوليّةِ تعجب من الوضعِ اللبناني. فهي ترى شعبًا قويًّا مثقّفًا قد وَضعَ أوَّل نظامٍ ديمقراطي منذ مئة سنة، وانتخب أوّلَ رئيسٍ للجُمهوريّةِ في الشرق، ويعيدُ اليومَ بناءَ ذاته من دونِ دولة. إنّ الجماعة السياسيّةَ ليست لهذا الشعبِ الحيِّ ولهذا النظامِ الديمقراطيِّ، بل إنّ هذين الشعب والنظام ليسا لهذه الجماعة".
وفي موضوع المصارف، أضاف: "هناك وجه آخر من البرص السياسيّ بادٍ في طريقة معالجة موضوعي المصارف والمودِعين في ظلِّ الصراعات الشخصيِّة والسياسيّة التي تنذر بنتائجَ عكسيّةٍ تُطيحُ بالأخضرِ واليابسِ في نظامِ المصارف وتَقضي على سُمعةِ لبنان النقديّةِ الخارجيّة، فيصبح لبنان دولةً خارجَ النظامِ الماليِّ العالمي، وحينها لا فائدةَ من أيِّ علاج. فالشعوبيّةُ والحِقدُ أخطرُ سلاحين في وضعِنا الماليِّ الحالي. لذلك نُحذِّرُ مِن المسِ من جهةٍ بأموالِ الشعب، ومن جهة أخرى بالنظامِ المصرفي اللبناني، لاسيّما مصرفِ لبنان المركزيّ الذي هو الرابط بين لبنان والنظام المالي الدوليّ إنَّ موضوعًا بهذه الأهميّةِ لا يُعالج بمثلِ هذه الظروف حيث لا يُعرفُ الخيطُ القضائيُّ من الخيطِ السياسيِّ ومن الخيطِّ الشخصي".
واشار الى انه لا يمكن أن تتغفّل الحكومة ووزارة التربية عن الخسارة الجسيمة التي تلحق بطلّاب التعليم الرسميّ، تعليمًا وتربيةً، والمدارس مقفلة منذ ما يقارب الأربعين يومًا بسبب إضراب المعلّمين.
وقال: "آلمنا جدًّا حادث السير المروّع فجر أمس الذي أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند قرب نفق حامات. والضحايا هم ميريلّا عزّ الدين، وداريا مكتبي، ومحمّد رحّال، مع جريحين بإصابة خطرة. إنّنا نصلّي لراحة نفوس الضحايا، وعزاء أهلهم، وشفاء الجريحين. ونأمل أن توقف القوى الأمنية الجاني مع انزال أقسى عقوبة به. كما آلمنا أيضًا اختطاف واغتيال الشيخ أحمد الرفاعي، رغم سهر الأجهزة الأمنيّة عليه. إنّنا نصلّي لراحة نفسه، ونعزّي عائلته ودار الإفتاء. فلا يمكن متابعة العيش في هذا الجوّ من الفلتان الأمنيّ".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الراعي
رئيس الجمهورية
المعلمين
التالي
قوى الامن: تمركزات وحواجز ظرفيّة ليل السبت الاحد لحفظ الأمن والنظام (صور)
المفتي قبلان: نريد آلية حوار وطني لحماية لبنان لا اقتراع سياسي على حسابه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2022-12-25
الراعي في قداس الميلاد: الكبرياء يمنعهم من التحاور للخروج من ازمة انتخاب رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2022-12-25
الراعي في قداس الميلاد: الكبرياء يمنعهم من التحاور للخروج من ازمة انتخاب رئيس الجمهورية
0
آخر الأخبار
2022-12-09
الراعي يستقبل في بكركي رئيس الجمهورية السابق ميشال عون
آخر الأخبار
2022-12-09
الراعي يستقبل في بكركي رئيس الجمهورية السابق ميشال عون
0
آخر الأخبار
2023-02-22
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي سفيرة فرنسا آن غريو
آخر الأخبار
2023-02-22
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي سفيرة فرنسا آن غريو
0
أخبار لبنان
2023-02-21
الراعي التقى وفد "الجبهة السيادية"... شمعون: للتوافق على رئيس ماروني يحوز ثقة الطائفة والطوائف الأخرى
أخبار لبنان
2023-02-21
الراعي التقى وفد "الجبهة السيادية"... شمعون: للتوافق على رئيس ماروني يحوز ثقة الطائفة والطوائف الأخرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:56
قوى الأمن شيّعت شهيدها الرقيب أول سماح حسام الدين
امن وقضاء
08:56
قوى الأمن شيّعت شهيدها الرقيب أول سماح حسام الدين
0
أخبار لبنان
08:18
وصول جثمان الشيخ أحمد الرفاعي إلى بلدة القرقف (فيديو)
أخبار لبنان
08:18
وصول جثمان الشيخ أحمد الرفاعي إلى بلدة القرقف (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
بلدة القرقف تستعد لتشييع الرفاعي.. فكيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:57
بلدة القرقف تستعد لتشييع الرفاعي.. فكيف هي الصورة؟
0
أخبار لبنان
07:47
روابط التعليم الرسمي: العام الدراسي دخل في مرحلة الخطر وتدعو إلى استمرار الإضراب
أخبار لبنان
07:47
روابط التعليم الرسمي: العام الدراسي دخل في مرحلة الخطر وتدعو إلى استمرار الإضراب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:12
تحطم طائرة إسعاف أميركية في ولاية نيفادا ومقتل ركابها الخمسة
أخبار دولية
01:12
تحطم طائرة إسعاف أميركية في ولاية نيفادا ومقتل ركابها الخمسة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21
بهذه الخطوات تحمون أنفسكم عند الهزة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21
بهذه الخطوات تحمون أنفسكم عند الهزة!
0
أخبار لبنان
2023-02-22
مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2023-02-22
مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-02
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-02
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:09
عودة الحرارة الى العلاقات العربية - السورية
تقارير نشرة الاخبار
08:09
عودة الحرارة الى العلاقات العربية - السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
بلدة القرقف تستعد لتشييع الرفاعي.. فكيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:57
بلدة القرقف تستعد لتشييع الرفاعي.. فكيف هي الصورة؟
0
أخبار لبنان
07:09
اسامة سعد في ذكرى استشهاد والده: الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
أخبار لبنان
07:09
اسامة سعد في ذكرى استشهاد والده: الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
0
أخبار لبنان
04:53
الراعي: البرص السياسيّ يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان والسبب ضرب رأس الدولة
أخبار لبنان
04:53
الراعي: البرص السياسيّ يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان والسبب ضرب رأس الدولة
0
رياضة
03:52
منتخب الارز لكرة السلة في نيوزيلاندا... والمدرب جاد الحاج يكشف تفاصيل التحضيرات للمباراة المقبلة
رياضة
03:52
منتخب الارز لكرة السلة في نيوزيلاندا... والمدرب جاد الحاج يكشف تفاصيل التحضيرات للمباراة المقبلة
0
أمن وقضاء
02:18
بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
أمن وقضاء
02:18
بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد اطلاقها مبادرة سلام في اوكرانيا.. الصين تصبح وجهة للزعماء
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد اطلاقها مبادرة سلام في اوكرانيا.. الصين تصبح وجهة للزعماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
رحلة منتخب لبنان ماراتونية بامتياز والوجهة المقبلة نيوزيلندا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
رحلة منتخب لبنان ماراتونية بامتياز والوجهة المقبلة نيوزيلندا
0
أخبار لبنان
13:48
في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة
أخبار لبنان
13:48
في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:11
زيادات مرتقبة الإثنين لموظفي القطاع العام والعسكريين وبدل النقل... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:11
زيادات مرتقبة الإثنين لموظفي القطاع العام والعسكريين وبدل النقل... هذه تفاصيلها
2
أخبار لبنان
00:38
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي
أخبار لبنان
00:38
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي
3
خبر عاجل
15:49
شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته
خبر عاجل
15:49
شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته
4
تقارير نشرة الاخبار
13:06
عكار والقرقف في انتظار مصير الشيخ أحمد الرفاعي.. ماذا في آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:06
عكار والقرقف في انتظار مصير الشيخ أحمد الرفاعي.. ماذا في آخر المعطيات؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من هو محمد بزي الذي أوقف في بوخارست؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من هو محمد بزي الذي أوقف في بوخارست؟
6
أمن وقضاء
02:18
بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
أمن وقضاء
02:18
بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
7
أخبار لبنان
13:48
في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة
أخبار لبنان
13:48
في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:05
مطاردة لأحد السارقين أودت بحياة الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:05
مطاردة لأحد السارقين أودت بحياة الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store