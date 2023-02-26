حميه: الإصلاح ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية

حميه: الإصلاح ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان..



قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان: "الإصلاحات التي أجريناها ومستمرون بالقيام بها على صعيد المرافق كافة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل هي من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها".



وأضاف: "الإصلاح يعد ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية والقرار الحر".