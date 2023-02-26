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حميه: الإصلاح ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية

أخبار لبنان
2023-02-26 | 05:23
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حميه: الإصلاح ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية
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حميه: الإصلاح ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية

حميه: الإصلاح ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان..

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان: "الإصلاحات التي أجريناها ومستمرون بالقيام بها على صعيد المرافق كافة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل هي من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها".
 
وأضاف: "الإصلاح يعد ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية والقرار الحر".

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