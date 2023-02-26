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عوده: ماذا يمنع انتخاب الرئيس؟ ولم يعطل المعطلون؟

أخبار لبنان
2023-02-26 | 06:18
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عوده: ماذا يمنع انتخاب الرئيس؟ ولم يعطل المعطلون؟
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عوده: ماذا يمنع انتخاب الرئيس؟ ولم يعطل المعطلون؟

عوده يسأل: ماذا يمنع انتخاب الرئيس؟ ولم يعطل المعطلون؟ وهل حسن ان يبقى البلد بلا رئيس هو بحكم الدستور رمز وحدة الوطن؟

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده أن أربعةُ أشـهرٍ مرّتْ على شغـورِ موقعِ رئاســةِ الجمـهوريةِ ولم يتوصّلْ المَـعنيون إلى انتخابِ رئيسٍ، فَحَلَّ التخبُّطُ والضَياعُ مَحَلَّ انتظامِ عَمَـلِ المؤسـسـات، وأدّى تداخُلُ السُـلُطاتِ إلى تقاذُفِ الآراءِ المُتَناقضةِ، وغيابِ الرؤيـةِ الواضحةِ لطُرُقِ المعالجة.

وقال في عظة قداس الأحد: "ما زلنا نسألُ مع المواطنين: ماذا يمنعُ انتخابَ رئيس؟ ولِمَ يُعَطِلُ المُعَطِّلون؟ ولِمَ لا يَتَّفقُ رافضو التعطيلِ على شخصٍ يرون فيه الكفاءةَ والنزاهـةَ ومَلَكَةَ القيادةِ وينتخبونَه؟ وهل حَسَنٌ أن يبقى البلدُ بلا رئيسٍ هو بِحُكْمِ الدستورِ رَمْزُ وحدةِ الوطن، يَسهرُ على احترامِ الدستورِ والمحافظةِ على استقلالِ لبنان ووحدتِه وسـلامةِ أراضيه؟"، معتبراً أن  لبنانُ فقد حضورَه الســياسـيّ والدبلوماسيّ في العالم، وخَـسِـرَ مُـقَـوِّماتِه كدولةٍ مسؤولةٍ وقادرةٍ على إسـماعِ صوتِها. خَسِرَ دورَه ومكانَتَه وحضورَه ولـم يبقَ منه إلاّ صورةَ الفَسـادِ والتناحُرِ والتعطيل". 

وسأل: "الدول المحيطة بنا تُحلِّقُ عالياً ونحن نتدحرجُ إلى الأسفل. ماذا ينتظرُ نوّابنا؟ لِمَ لا يَتحرَّكون؟ ولِمَ لا يُحاسِبُ الـشعبُ نوّابَه على تَقاعُسِ بعضِهم، وقِلّةِ مـسؤوليّةِ بعضِهم، وسوءِ تَصَـرُّفِ آخرين؟ هل انتخبَهم للتعطيلِ أم للعَمَلِ والإنتاجِ؟ وهل مِنْ وقتٍ للعملِ أنسبُ مِن هذه الأوقات العصيبة؟".
 

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