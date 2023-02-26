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اسامة سعد في ذكرى استشهاد والده: الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
أخبار لبنان
2023-02-26 | 07:09
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اسامة سعد في ذكرى استشهاد والده: الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
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اسامة سعد في ذكرى استشهاد والده: الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
اسامة سعد في ذكرى استشهاد والده: إقامة الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في كلمة، خلال مسيرة " الوفاء" في الذكرى 48 لاستشهاد معروف سعد، "الاستمرار بنهج الشهيد معروف سعد الباقي في قلوب الناس والى جانبهم ومع كل غضب ومع كل ثورة".
واستعرض سعد لأوضاع الناس المأسوية الناتجة عن الانهيارات التي تتوالى فوق رؤوسهم على مختلف الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكداً أهمية أن تلملم القوى والنخب الوطنية والتقدمية شتاتها من أجل خوض معركة التغيير واستعادة حقوق الشعب، وإسقاط احتكار القوى الطائفية للسلطة، مشدداً على ضرورة إقامة الجبهة السياسية الشعبية الوطنية لمواجهة الصعاب والخروج من الأزمات.
وسأل: "من أقدار اللبنانيين التعايش مع سلطة مجرمة والطائفيون المذهبيون من دون أخلاقية وطنية يحكمون الدولة وينشرون الفساد؟".
وقال: "الشعب اللبناني ليس وحيدا في المأساة العربية، الشعوب العربية أنينها بلغ مداه، من لم تصيبها الحروب الأهلية أصابها الفساد والقهر والعوز والظلم والاستبداد والتهجير، ملايين الأسر مشردة عن بيوتها وبلدانها، تعيش المهانة والبؤس والذل، ملايين الأطفال بلا غذاء، بلا تعليم، يفتك بهم المرض ويسرق طفولتهم التشرد، المشهد العربي مفكك، بائس، متهالك استباح مجتمعاته وإراداته ومقدراته الحكام وأقوياء الاقليم والأقوياء الدوليين، شعب لبنان لن يكون وحيدا" عندما تنهض شعوب أمته العربية لتستعيد وحدتها وكرامتها وارادتها فوق أرضها".
وختم سعد قائلا:"شعب فلسطين شعب الملاحم والبطولات والمقاومة والشهادة والعطاء والارادة العصية على الانكسار، يخوض معركة وجود ضد كيان عنصري استيطاني عدواني، خانه الحكام العرب وهو الذي لم يخن أمته يوما، يحاصره ويقتله التطبيع الرسمي العربي مع العدو بقدر ما يحاصره ويقتله هذا العدو. يا شعب فلسطين الأبي، إن خانك الحكام فإن الشعوب التي خانها حكامها أيضا لن تخونك ولن تخذلك أبدا، سلام لكم جميعا، لمعروف سلام، سلام لروحه الطاهرة وسلام لذكراه العطرة".
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الجبهة السياسية الشعبية باتت ملحة وضرورية
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