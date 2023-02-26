عائلة الرفاعي نعت ابنها: لعدم إطلاق الرصاص خلال الدفن والانجرار وراء الفتنة

نعت عائلة الرفاعي الشيخ أحمد الرفاعي، وقالت في بيان: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم استشهاد ابننا الغالي الشيخ أحمد شعيب الرفاعي بعد مسيرة حافلة بالعلم والدعوة والعمل الخيري ومقارعة الظلم والظالمين. وإننا إذ نعزي أنفسنا باستشهاده، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ثم إلى مفتي عكار الشيخ زيد زكريا وإلى جميع العلماء والمحبين في مشارق الأرض ومغاربها".



وناشدت العائلة الجميع بعدم إطلاق الرصاص خلال التشييع حتى لا نفقد غاليا ولا نضر أحدا، داعية الجميع إلى التحلي بروح الصبر وعدم الانجرار وراء الفتنة وردات الفعل الجاهلية، وشكرت جهود المسؤولين والقوى الأمنية على جهودها في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة والفاعلين.



وختمت: "رحم الله شهيدنا وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".