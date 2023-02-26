روابط التعليم الرسمي: العام الدراسي دخل في مرحلة الخطر وتدعو إلى استمرار الإضراب

شدّدت روابط التعليم الرسمي "على مطالبها التي باتت معروفة عند الداني والقاصي والتي تداولتها وسائل الإعلام كافة وأيّدتها المراجع الروحية"، واعتبرت عدم تحقيقها هو إجرام في حقّ الإنسانية، فلذا تتطلع الروابط عشية انعقاد مجلس الوزراء إلى نتائج هذه الجلسة عسى ألّا تكون كسابقتها.



وقالت في بيان "طالعنا بيان منسوب إلى لجان الأهل في الثانويات والمدارس الرسميّة من فبركة الغرف السوداء وهو لا يستأهل التوقف عنده أو الرد عليه، لأنّ الأهل يعرفون حقّ المعرفة حرص الأساتذة والمعلّمين على الطلاب ومستقبلهم أكثر من حرص الحكومة والمسؤولين، كما وأنّهم بكامل جهوزيّتهم لتعويض الفاقد التعليمي عندما تنتظم العودة إلى التعليم."



وحذّرت الحكومة ووزارة التربية من عدم تنفيذ مطالب الأساتذة والمعلمين أو التذاكي لتسويفها أو الالتفاف عليها، كما تحمّلها مسؤولية ضياع العام الدراسي بعد أن دخل في مرحلة الخطر والعناية المركزة وأصبح بحاجة إلى علاج سريع وفعّال.



ودعت الروابط "الزملاء جميعًا إلى التكاتف التضامن؛ كما تدعو إلى الاستمرار في الإضراب في الدوامين الصباحي والمسائي؛ حتى مساء الأحد ٢٠٢٣/٣/٥ ؛ ما لم يطرأ جديد في الجلسة الحكومية يستدعي موقفًا آخر."