وصول جثمان الشيخ أحمد الرفاعي إلى بلدة القرقف (فيديو)

الفرفق تستعد لمراسم التشييع

وصل جثمان الشيخ أحمد الرفاعي إلى بلدة القرقف التي تستعد لمراسم التشييع، وسط حشود شعبية.



وعُثر على جثة الشيخ الرفاعي فجر اليوم مدفونة على عمق ثلاثة أمتار تحت كومة من التراب بالقرب من مكان ترمى فيه النفايات في منطقة تقع فوق عيون السمك وقريبة من بلدة القرقف.