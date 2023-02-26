الأحزاب الأرمنية الثلاثة أحيت ذكرى مجازر سومغيت

أحيت الأحزاب الأرمنية الثلاثة، الطاشناق والهنشاك والرامغفار، ذكرى مجازر سومغيت، التي ارتكبت بحق الأرمن في بلدة سومغيت في أذربيجان عام 1988، في كنيسة مار نيشان في وسط بيروت، في حضور رؤساء الطوائف الأرمنية الثلاث وسفير جمهورية أرمينيا في لبنان ورؤساء الأحزاب والجمعيات الأرمنية الثقافية والرياضية والإجتماعية، بعد مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الكنيسة لكشّافة الهومنتمن والهومنمن والجمعية الخيرية الارمنية.



وأقيم بالمناسبة قداس في كنيسة مار نيشان عن أرواح الشهداء، أمام النصب التذكاري لشهداء مجزرة سومغيت ووُضعت أكاليل من الورد من قبل كل من السفارة الأرمنية في لبنان والأحزاب الأرمنية الثلاثة.



وألقى خاتشيك ده ديان كلمة في المناسبة، استنكر فيها "سياسة التطهير العرقي والمجازر التي تتّبعها تركيا تّجاه الشعب الأرمني، حتّى يومنا هذا، ولا سيما من خلال الحصار الذي فرضته منذ أكثر من ثلاثة أشهر على أهالي آرتساخ"، وطالب ب"فكّ هذا الحصار" .



وشدّد ده ديان على أنّ "كل هذه الإرتكابات والضغوط لن تؤثّر على صمود ووحدة الشعب الأرمني في مواجهة السياسات التركية والأذربيجانية".