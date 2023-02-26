ناضر كسبار لـ"الأحد مع ماريو": مصرف لبنان لا يبيّض الأموال

أعلن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنه لا يوافق على اتهام مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بتبييض الأموال، لافتا الى أن "تبييض الأموال يعني تجارة مخدرات وسلاح وغيره.



وقال في حديث لبرنامج لـ"الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "مع كل مآخذنا على حاكم مصرف لبنان وسياساته الخاطئة على مدى سنوات فإن مصرف لبنان لا يبيّض الأموال".



وأضاف: "قرارا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي ليسا في مكانيهما ولا يعود لأي منهما القول بعدم تنفيذ طلبات القاضية غادة عون وأناشد مدعي عام التمييز التدخل والمبادرة لوضع يده على الملف بالكامل".