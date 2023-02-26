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زياد حواط لـ"الأحد مع ماريو": المخالفات التي تقوم بها القاضية عون بموضوع المصارف ستدمّر المصارف

أخبار لبنان
2023-02-26 | 15:45
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زياد حواط لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: المخالفات التي تقوم بها القاضية عون بموضوع المصارف ستدمّر المصارف
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زياد حواط لـ"الأحد مع ماريو": المخالفات التي تقوم بها القاضية عون بموضوع المصارف ستدمّر المصارف

زياد حواط لـ"الأحد مع ماريو": افلاس المصارف يعني ضياع الودائع

رأى النائب زياد حواط أن ما يحصل في العدلية هو إنفجار قضائي دمّر ما تبقى من أمل بالعدالة في هذا البلد.

ولفت في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI، الى أن افلاس المصارف يعني ضياع الودائع، معتبرا أن المخالفات التي تقوم بها القاضية غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المصارف. 

وأشار حواط الى أن المصارف شركاء بما حصل ولكن لا يجب تحميل كل ما حصل للمصارف. 

واعتبر أن على الحكومة أن تقر 3 قوانين للتعامل مع الأزمة هي توزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.

وقال: "لا يمكن ابقاء النظام المصرفي برمته تحت رحمة مزاجية قاضية ونحن مع التحقيق مع المصارف من قبل قضاء عادل ونزيه".
 
وفي الملف الرئاسي، قال النائب زياد حواط: "لن نؤمن نصابا لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا ولا يمكن بعد أن عطلوا الجلسات أن ننزل كالتلامذة الشاطرين لنؤمن لهم نصابا". 

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