"الصحة": 114 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

لبنان يسجل اصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا، تسجيل 114 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231767، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.