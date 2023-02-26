رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة لـ"الأحد مع ماريو": نطالب بربط المعاشات بمنصة خاصة ثابتة للدولار

أوضحت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أنه في الادارة العامة هناك رواتب تبدأ بالـ950 ألف ليرة وصولا الى 3 مليون في الفئة الثانية، قائلة: "الاضافات التي حصلنا عليها طارت ضرائب وزيادات حتى برسوم الدولة وطارت بفعل اختلاف سعر صرف الدولار".



وأضافت في حديث لبرنامج لـ"الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "نحن لا نطالب فقط بتصحيح الرواتب والأجور وتعويضات الصرف والمعاشات التقاعدية بل نطالب أيضا بربط هذه المعاشات بمنصة خاصة ثابتة للدولار".



ولفتت الى أن الاستشفاء اليوم هي القضية الاهم بالنسبة لهم كموظفي دولة.