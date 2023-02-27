"مياه بيروت وجبل لبنان": تصليح العطل في خط الضخ الرئيسي وتحويل الطريق قبالة سوبرماركت توفير في الأوزاعي

ولفتت في بيان إلى أنه بالتعاون مع القوى الأمنية واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وحفاظًا على سلامة المواطنين، تم تحويل الطريق عند المسلك الشرقي قبالة سوبرماركت توفير في محلة الأوزاعي.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن الفرق التابعة للمؤسسة باشرت هذا الصباح بأعمال تصليح العطل الذي طرأ على خط الضخ الرئيسي من آبار الناعمة باتجاه الخزانات الرئيسية في تلة الخياط، والذي أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه على الطريق العام.