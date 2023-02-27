اللواء ابراهيم التقى شيا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.. وهذا ما تم البحث فيه

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتم البحث في آخر التطورات على الساحة الداخلية.ثم إلتقى اللواء إبراهيم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونيتسكا Joanna Wronecka وعرض معها الأوضاع العامة، وسبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.