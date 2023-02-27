اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..

اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية"، موضحًا أن منصة "صيرفة" غير وارد بتها۔ وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين.



كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي "اوجيرو" وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات،



وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف.



كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.