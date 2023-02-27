رابطة التعليم المهني والتقني ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: لا عودة الى المدارس بدون كافة المطالب

رابطة التعليم المهني والتقني ولجنة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي: لا عودة الى المدارس بدون كافة المطالب

أكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس أنه الى الان الاضراب مستمرّ اذا لم يأخذ الأساتذة، بالإضافة الى بدل النقلّ الـ5 ليترات الذي أقّر للأساتذة، المطالب التالية: الـ300 دولارات عن الثلاثة أشهر الماضية والـ125 دولاراً بدل انتاجية للاستاذ.



وشدد على أنّ لا عودة الى المدارس بدون هذه المطالب.



وقال في حديث للـLBCI ضمن برنامج "نهاركم سعيد": "نقول للمسؤولين ضعوا أنفسكم مكان الاساتذة ونحن مستعدون أن نقوم بما ترونه مناسباً".



بدوره اعتبر رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي حسين سعد أن القرارات يجب أن تكون واضحةً من الحكومة بشأن مطالب الاساتذة، ولفت الى أنه بعد اقرار الـ5 ليترات سينتظر الأساتذة الإجابة بشأن مصير القرارات الاخرى.