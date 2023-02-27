بعد زلزال تركيا.. تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة التربية للتوعية حول اهمية وضع خطة استباقية

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، سارع لبنان للبدء بخطة توعوية تدريبية لأخذ الحيطة قبل حدوث اي كارثة.

واولى خطوات هذه الخطة بدأت بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني ووزارة التربية والتعليم العالي من خلال دورة اونلاين لمدراء المدارس والمرشدين الصحيين للتوعية حول اهمية وضع خطة طوارئ استباقية، وسيتبع ذلك دورات اخرى في كل مدرسة وجامعة ومعهد.