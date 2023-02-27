الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصار يختتم زيارته إلى قطر : بصدد تنظيم "المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان" في الربيع المقبل

أخبار لبنان
2023-02-27 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصار يختتم زيارته إلى قطر : بصدد تنظيم &quot;المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان&quot; في الربيع المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نصار يختتم زيارته إلى قطر : بصدد تنظيم "المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان" في الربيع المقبل

نصار يختتم زيارته إلى قطر : بصدد تنظيم "المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان" في الربيع المقبل

اختتم وزير السياحة المهندس وليد نصار زيارته إلى قطر للمشاركة في احتفالية الدوحة "عاصمة للسياحة العربية للعام ٢٠٢٣"، التي أقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وحضوره، وبدعوة من رئيس قطر للسياحة اكبر الباكر ورئيس المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدول العربية بندر بن فهد آل فهيد، بالتزامن مع يوم السياحة العربي. وحضر الإحتفالية وزراء ورؤساء هيئات سياحية من الدول العربية واعضاء المنظمة العربية للسياحة. ورافق وزير السياحة ممثلاً الجمهورية اللبنانية سعادة سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري ومسؤولة العلاقات العربية والدولية في الوزارة رئيس المصلحة المهندسة جمانه كبريت.

تخلّل الاحتفالية فعاليات فنية وعرض لأفلام حول يوم السياحة العربية ومميزات دولة قطر السياحية، بالاضافة الى تسلّم دولة قطر مفتاح عاصمة السياحة العربية من المنظمة العربية للسياحة.

وأكّد نصّار أنّه "انطلاقاً من حرصنا على إعادة لبنان إلى الخريطة السياحة العربية والعالمية، وبهدف توثيق وتطوير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وإعادة العلاقات الاخوية السوية بين لبنان وأشقائه العرب، إننا بصدد تنظيم "المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان" في الربيع المقبل، ليكون مناسبة لدعم وتنمية التعاون العربي في مجال السياحة وتعزيز ثقة السائح العربي".

وعقد الوزير نصّار على هامش مشاركته في الاحتفالية سلسلة لقاءات مع وزراء وشخصيات، جاء في مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ، ومعالي رئيس قطر للسياحة السّيد اكبر الباكر، ومعالي رئيس المنظمة الدكتور بند بن فهد ال فهيد، وحضر من جانب المنظمة معالي الامين العام شريف فتحي، ونائب الامين العام خالد مراد، والامين العام المساعد للامن السياحي اللواء الدكتور محمد الحارثي، ومدير ادارة الامن السياحي العميد حمود الجريسي، ومدير ادارة الاستثمار الاستاذ سامي ساعاتي، كما شارك في الاجتماع إلى جانب الوزير نصار السفيرة وبري والأستاذة كبريت.

وتقدم نصار بدعوة الى رئيس المنظمة لعقد جمعية عمومية استثنائية الى جانب فعاليات المؤتمر اللبناني العربي السياحي بنسخته الأولى الذي تنظمه الوزارة في لبنان في الربيع المقبل، وافتتاح مكتب للمنظمة في بيروت بناءً على طلب الرئيس والامين العام (في مقر الوزارة حيث لا كلفة على الخزينة العامة)، بالاضافة إلى دعوة كل من السعودية والامارات وقطر لاقامة اسبوع سياحي تبادلي لبناني عربي في لبنان بالتزامن مع المؤتمر والعكس تماماً في الدول المذكورة.

وعرض الدكتور آل فهيد بدوره النشاطات والمشاريع التي تقوم بها المنظمة، داعياً وزارة السياحة اللبنانية للانضمام اليها ومنها "اجازتك بالعربي" وبرنامج "الافتياس"، والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع جهات عربية مموّلة، أبرزها البنك الاسلامي للتنمية وصندوق أجفند.

واختتم الاجتماع بتبادل دروع تذكارية عربون شكر وتقدير بين الجانبين.

وفي إطار تفعيل التعاون السياحي بين لبنان والامارات العربية المتحدة، عقد وزير السياحة المهندس وليد نصار اجتماعاً مع الوفد الاماراتي برئاسة وكيل وزير الاقتصاد الاماراتي سعادة السيد عبد الله آل صالح، حيث عرض معه عدة مواضيع متعلقة بالسياحة، أبرزها:

- تنظيم المؤتمر السياحي العربي بنسخته الاولى في لبنان في الربيع المقبل ودعوة الامارات العربية المتحدة للمشاركة.

- مشاركة وزارة السياحة في سوق السفر العربي ATM  الذي يقام في دبي خلال شهر ايار ٢٠٢٣.

- تنظيم نشاطات سياحية في كلا البلدين من خلال اقامة اسبوع اماراتي في لبنان واسبوع لبناني في الامارات.

-التنسيق لنشاطات يتم التوافق عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير نصار الى الامارات العربية المتحدة في الفترة المقبلة.

 

كذلك، التقى نصّار مع معالي المهندس سلطان بن محمد المسلّم، وكيل وزارة السياحة للعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، وجرى بحث في كيفية التعاون والتبادل السياحي وتعزيز واقع القطاع بين لبنان والسعودية. كما القى معالي السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس وزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وليد نصار

قطر

LBCI التالي
توقيف المشاركين في خطف أحد المواطنين في البقاع
"لقاء سيدة الجبل" للنواب: للاجتماع فوراً وانتخاب الرئيس رداً على المخالفة الدستورية الواضحة لبرّي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-13

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير المصري ياسر علوي والسفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-12

قطر تتبرّع لتركيا وسوريا بمقصورات استُخدمت في كأس العالم

LBCI
رياضة
2023-02-11

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
منوعات
2023-02-06

في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:51

كنعان بعد لقائه وفد صندوق النقد: تباحثنا "بسلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات

LBCI
امن وقضاء
08:47

أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة منها سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا في قبضة قوى الأمن

LBCI
أمن وقضاء
08:44

محافظ بيروت أحال على القاضي ابراهيم شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
08:13

توقيف المشاركين في خطف أحد المواطنين في البقاع

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
فنّ
2023-02-16

كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الحب مع خطيبها؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-12

الـLBCI على واتساب...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا

LBCI
أخبار دولية
06:37

مشاهد النكبة عادت الى نابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:33

بعد زلزال تركيا.. تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة التربية للتوعية حول اهمية وضع خطة استباقية

LBCI
رياضة
06:32

أبطال منتخب لبنان لكرة السلة قدموا مباراة بطولية ضد المنتخب النيوزيلاندي رغم خسارتهم.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مجلس الوزراء يقر سلسلة بنود.. تفاصيل جلسة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

للمرة الأولى... وزير الخارجية السعودية في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الكندرجي يعود إلى السوق... وبقوّة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:38

توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟

LBCI
خبر عاجل
13:59

معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش

LBCI
أمن وقضاء
11:08

خطف مواطن في زحلة!

LBCI
رياضة
13:40

الـ"LBCI" والـ"FIBA" في شراكة جديدة: حقوق البثّ الحصري في لبنان لكبرى المسابقات الدوليّة والقاريّة حتى العام 2025

LBCI
أخبار لبنان
05:00

اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..

LBCI
امن وقضاء
14:28

سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين

LBCI
فنّ
03:13

ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة