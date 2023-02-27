نصار يختتم زيارته إلى قطر : بصدد تنظيم "المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان" في الربيع المقبل

اختتم وزير السياحة المهندس وليد نصار زيارته إلى قطر للمشاركة في احتفالية الدوحة "عاصمة للسياحة العربية للعام ٢٠٢٣"، التي أقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وحضوره، وبدعوة من رئيس قطر للسياحة اكبر الباكر ورئيس المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدول العربية بندر بن فهد آل فهيد، بالتزامن مع يوم السياحة العربي. وحضر الإحتفالية وزراء ورؤساء هيئات سياحية من الدول العربية واعضاء المنظمة العربية للسياحة. ورافق وزير السياحة ممثلاً الجمهورية اللبنانية سعادة سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري ومسؤولة العلاقات العربية والدولية في الوزارة رئيس المصلحة المهندسة جمانه كبريت.

تخلّل الاحتفالية فعاليات فنية وعرض لأفلام حول يوم السياحة العربية ومميزات دولة قطر السياحية، بالاضافة الى تسلّم دولة قطر مفتاح عاصمة السياحة العربية من المنظمة العربية للسياحة.

وأكّد نصّار أنّه "انطلاقاً من حرصنا على إعادة لبنان إلى الخريطة السياحة العربية والعالمية، وبهدف توثيق وتطوير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وإعادة العلاقات الاخوية السوية بين لبنان وأشقائه العرب، إننا بصدد تنظيم "المؤتمر السياحي العربي بنسخته الأولى في لبنان" في الربيع المقبل، ليكون مناسبة لدعم وتنمية التعاون العربي في مجال السياحة وتعزيز ثقة السائح العربي".

وعقد الوزير نصّار على هامش مشاركته في الاحتفالية سلسلة لقاءات مع وزراء وشخصيات، جاء في مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ، ومعالي رئيس قطر للسياحة السّيد اكبر الباكر، ومعالي رئيس المنظمة الدكتور بند بن فهد ال فهيد، وحضر من جانب المنظمة معالي الامين العام شريف فتحي، ونائب الامين العام خالد مراد، والامين العام المساعد للامن السياحي اللواء الدكتور محمد الحارثي، ومدير ادارة الامن السياحي العميد حمود الجريسي، ومدير ادارة الاستثمار الاستاذ سامي ساعاتي، كما شارك في الاجتماع إلى جانب الوزير نصار السفيرة وبري والأستاذة كبريت.

وتقدم نصار بدعوة الى رئيس المنظمة لعقد جمعية عمومية استثنائية الى جانب فعاليات المؤتمر اللبناني العربي السياحي بنسخته الأولى الذي تنظمه الوزارة في لبنان في الربيع المقبل، وافتتاح مكتب للمنظمة في بيروت بناءً على طلب الرئيس والامين العام (في مقر الوزارة حيث لا كلفة على الخزينة العامة)، بالاضافة إلى دعوة كل من السعودية والامارات وقطر لاقامة اسبوع سياحي تبادلي لبناني عربي في لبنان بالتزامن مع المؤتمر والعكس تماماً في الدول المذكورة.

وعرض الدكتور آل فهيد بدوره النشاطات والمشاريع التي تقوم بها المنظمة، داعياً وزارة السياحة اللبنانية للانضمام اليها ومنها "اجازتك بالعربي" وبرنامج "الافتياس"، والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع جهات عربية مموّلة، أبرزها البنك الاسلامي للتنمية وصندوق أجفند.

واختتم الاجتماع بتبادل دروع تذكارية عربون شكر وتقدير بين الجانبين.

وفي إطار تفعيل التعاون السياحي بين لبنان والامارات العربية المتحدة، عقد وزير السياحة المهندس وليد نصار اجتماعاً مع الوفد الاماراتي برئاسة وكيل وزير الاقتصاد الاماراتي سعادة السيد عبد الله آل صالح، حيث عرض معه عدة مواضيع متعلقة بالسياحة، أبرزها:

- تنظيم المؤتمر السياحي العربي بنسخته الاولى في لبنان في الربيع المقبل ودعوة الامارات العربية المتحدة للمشاركة.

- مشاركة وزارة السياحة في سوق السفر العربي ATM الذي يقام في دبي خلال شهر ايار ٢٠٢٣.

- تنظيم نشاطات سياحية في كلا البلدين من خلال اقامة اسبوع اماراتي في لبنان واسبوع لبناني في الامارات.

-التنسيق لنشاطات يتم التوافق عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير نصار الى الامارات العربية المتحدة في الفترة المقبلة.

كذلك، التقى نصّار مع معالي المهندس سلطان بن محمد المسلّم، وكيل وزارة السياحة للعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، وجرى بحث في كيفية التعاون والتبادل السياحي وتعزيز واقع القطاع بين لبنان والسعودية. كما القى معالي السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس وزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر.