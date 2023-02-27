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لقاء بين الراعي وشيا شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعا
أخبار لبنان
2023-02-27 | 10:26
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لقاء بين الراعي وشيا شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعا
لقاء بين الراعي وشيا شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعا
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.
وخلال اللقاء، كان عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية وتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
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