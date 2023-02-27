المكاري: المسروق من ارشيف الوكالة جزء بسيط من مجموعة كاملة وقاعدته محفوظة في الوزارة

المكاري: المسروق من ارشيف الوكالة جزء بسيط من مجموعة كاملة وقاعدته محفوظة في الوزارة



اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في بيان، "ان السرقة التي تعرض لها ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام لم تشمل الا جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لارشيف الصور، وحتى هذا الجزء المسروق والذي كان موجودا على الخادم، لا تزال قاعدة معلوماته محفوظة في الوزارة ولم تُفقد، وهذا ما تبين بعد التأكد من الموجودات".



واشار الى "ان تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا، والعمل جارٍ ولن يتوقف لكشف المرتكبين والاقتصاص منهم".