الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
16
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الدنيا هيك
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
16
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برنامج UN-Habitat: خبر استمارة لتوطين اللاجئين والنازحين تحريض ولا مبرر له
أخبار لبنان
2023-02-27 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
برنامج UN-Habitat: خبر استمارة لتوطين اللاجئين والنازحين تحريض ولا مبرر له
ردّ برنامج UN-Habitat على مقال ورد في جريدة
"الجمهورية"
، حول إستمارة تزعم تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان في ضمان الحصول على ممتلكات ولها شبهة في مجال "التوطين"، تحت مظلة برنامجUN-Habita .
وأكد البرنامج في بيان أن ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة هو تحريض لا مبرر له.
وجاء في بيان الردّ:
"في هذا السياق يودّ برنامج UN-Habitat أن يوضّح التالي:
-إن الخبر الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فيما يخص المشروع المنفّذ مع جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية (PARD) وغيرهم من الشركاء المموّل من ألمانيا، هو عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
-إن هذا المشروع هو تحت إدارة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج UN-Habitat في القاهرة، وتم تنفيذه في كل من لبنان والعراق. وهو يندرج ضمن إطار مبادرة الأراضي العربية (Arab Land Initiative) التي تدعمها المانيا.
-يهدف المشروع المذكور، الى مساعدة النازحين السوريين القاطنين في لبنان، على توثيق حقوقهم في السكن والأرض والملكية داخل سوريا في بلداتهم وقراهم التي نزحوا عنها خلال مراحل النزاع في سوريا، وليس في لبنان مما يساهم بضمان عودة مستقبلية ممكنة إلى مناطقهم في سوريا عند استيفاء شروط العودة الطوعية والكريمة والآمنة.
-إن البلديات والجهات الأمنية المعنية (ضمن المناطق التي جرى فيها جمع البيانات) في لبنان كانت على علم بأهداف وإجراءات المشروع الذي إختتم أنشطته الميدانية في العام 2022.
-ومن ضمن النشاطات الميدانية، تم استخدام استمارة لتسجيل طلبات النازحين السوريين الراغبين في توثيق حقوقهم في سوريا وهي لا تتضمّن أي جمع للبيانات المتعلقة بوضع النازحين السوريين الحالي في لبنان. إنّ أداة "ملكية الحيازة الاجتماعية" التي تمّ استخدامها في المشروع، هي لتوثيق الطلبات المقدّمة من قبل اللاجئين السوريين حول ملكياتهم في مناطقهم الأساسية في سوريا، وحماية أدلتهم الوثائقية.
لمعرفة المزيد حول المشروع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
يتمنى برنامج UN-Habitat من وسائل الإعلام، التواصل مع مكتبهم في بيروت للتأكد من صحّة الأخبار المتعلقة بالبرنامج قبل نشر معلومات مغلوطة.
إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب".
للتواصل الإعلامي:
ليال أبوأنطون، برنامج UN-Habitat Lebanon في لبنان
+961 1 978398
layal.abouantoun@un.org
أخبار لبنان
آخر الأخبار
خبر كاذب
برنامج UN-Habitat
توطين
اللاجئون السوريون
التالي
ميقاتي على موقفه بحل أزمة المصارف في مواجهة القاضية عون (الجمهورية)
ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس اليوم واليومين المقبلين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-02-27
استمارة خطيرة.. لتوطين اللاجئين والنازحين (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-02-27
استمارة خطيرة.. لتوطين اللاجئين والنازحين (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2023-01-12
باسيل: لبنان وطن الميثاق لا يمكن أن يكون بلد توطين ولذلك تقدمنا بإقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد
آخر الأخبار
2023-01-12
باسيل: لبنان وطن الميثاق لا يمكن أن يكون بلد توطين ولذلك تقدمنا بإقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد
0
أخبار لبنان
2022-12-09
برنامج UN-Habitat والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقان الحملة الوطنية حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان
أخبار لبنان
2022-12-09
برنامج UN-Habitat والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقان الحملة الوطنية حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:24
طقس مستقر وكتل هوائية دافئة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:24
طقس مستقر وكتل هوائية دافئة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
0
صحف اليوم
00:04
باريس تنفي طرح معادلة فرنجية للرئاسة ونواف سلام للحكومة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:04
باريس تنفي طرح معادلة فرنجية للرئاسة ونواف سلام للحكومة (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
23:59
الوفد القضائي الأوروبي مجددًا في بيروت...
آخر الأخبار
23:59
الوفد القضائي الأوروبي مجددًا في بيروت...
0
صحف اليوم
23:55
هل من مفاجآت؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
23:55
هل من مفاجآت؟ (الجمهورية)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
حلحلة في إعطاء جوازات السفر في الداخل .. وصرخة في الخارج من أسعارها الملتهبة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
حلحلة في إعطاء جوازات السفر في الداخل .. وصرخة في الخارج من أسعارها الملتهبة
0
حال الطقس
2023-02-26
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-02-26
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة..
0
اخبار البرامج
2023-02-02
إليكم 5 أطعمة مفيدة للصحة... تناولوها واستفيدوا منها
اخبار البرامج
2023-02-02
إليكم 5 أطعمة مفيدة للصحة... تناولوها واستفيدوا منها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
هكذا سُرق جزء من أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
هكذا سُرق جزء من أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صفحة جديدة بين تركيا ومصر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صفحة جديدة بين تركيا ومصر
0
أخبار دولية
13:57
النيران تلتهم قرى نابلس.. والفلسطينيون يستذكرون النكبة!
أخبار دولية
13:57
النيران تلتهم قرى نابلس.. والفلسطينيون يستذكرون النكبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عودة بالتاريخ الى "النكبة" الأولى..
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عودة بالتاريخ الى "النكبة" الأولى..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
خلال خمس ساعات مخابرات الجيش حررت المخطوف ميشال مخول ...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
خلال خمس ساعات مخابرات الجيش حررت المخطوف ميشال مخول ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بدل الإنتاجية: هل ذهب مع الريح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بدل الإنتاجية: هل ذهب مع الريح؟
0
أخبار لبنان
13:46
الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل تفوز على منافسها في مرحلة الـduel في ذا فويس كندا
أخبار لبنان
13:46
الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل تفوز على منافسها في مرحلة الـduel في ذا فويس كندا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:13
ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)
فنّ
03:13
ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)
2
اخبار البرامج
06:53
تسرّع القلب... ما هي الأعراض والأسباب؟
اخبار البرامج
06:53
تسرّع القلب... ما هي الأعراض والأسباب؟
3
أخبار لبنان
05:00
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..
أخبار لبنان
05:00
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..
4
خبر كاذب
11:16
فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!
خبر كاذب
11:16
فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد ١٢ عامًا من توليه هذا المنصب..اللواء ابراهيم خارج المديرية العامة للامن العام
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد ١٢ عامًا من توليه هذا المنصب..اللواء ابراهيم خارج المديرية العامة للامن العام
6
فنّ
03:30
نادين الراسي في رسالة اشتياق لابنها: "انتبه ع حالك كرمالي"
فنّ
03:30
نادين الراسي في رسالة اشتياق لابنها: "انتبه ع حالك كرمالي"
7
اخبار البرامج
14:36
كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
اخبار البرامج
14:36
كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
8
خبر عاجل
02:28
وزير التربية قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء: لن يكون هناك الغاء للامتحانات الرسمية ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية
خبر عاجل
02:28
وزير التربية قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء: لن يكون هناك الغاء للامتحانات الرسمية ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store