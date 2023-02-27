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افتتاح صالة استثمر في عُمان...وتأكيد في التعاون بين لبنان وسلطنة عمان
أخبار لبنان
2023-02-27 | 12:28
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افتتاح صالة استثمر في عُمان...وتأكيد في التعاون بين لبنان وسلطنة عمان
افتتاح صالة استثمر في عُمان...وتأكيد في التعاون بين لبنان وسلطنة عمان
شارك رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف وبدعوة رسمية من السلطات العُمانية، في حفل افتتاح صالة استثمر في عمان، برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس اليوسف، ومشاركة حشد من الفعاليات الاقتصادية.
وخلال المناسبة، هنأ شقير الوزير قيس اليوسف بافتتاح الصالة، متمنياً ان تحقق الأهداف المرجوة منها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتسهيل أمور المستثمرين.
وقد أكد شقير والوزير اليوسف على استمرار مسيرة التعاون المشتركة لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وسلطنة عمان بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما.
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