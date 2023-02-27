الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل تفوز على منافسها في مرحلة الـduel في ذا فويس كندا

اسم لبنان يلمع في الخارج



إنجاز فني حققته الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل، التي فازت على منافسها في النسخة الكندية من برنامج ذو فويس الكندي.



وخطفت كريستا ماريا الاضواء في مرحلة "المنافسة" تمهيداً لانتقالها الى مرحلة العروض المباشرة، إذا إجتازت مرحلة الـ Champs de Bataille.



وتألقت كريستا ماريا في الحلقة بعذوبة صوتها ورقة حضورها.



وأشاد عضو لجنة التحكيم كورناي بموهبة كريستا ماريا بقوله : "نشهد اليوم ولادة نجمة".



وعبّرت كريستا ماريا عن سعادتها بما حققته حتى الآن، مهدية نجاحها لوطنها لبنان.