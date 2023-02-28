تعميم لميقاتي عن تطبيق أحكام قانون الشراء العام

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما حمل الرقم 5/2023 يتعلق بتطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد ابطال المادة 119 من قانون موازمة 2022 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023.للاطلاع على نص التعميم اضغط