الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأبيض من السراي: وضعت ميقاتي في اجواء لقاءاتي مع مختلف المسؤولين في القطاع الحكومي في فرنسا
أخبار لبنان
2023-02-28 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأبيض من السراي: وضعت ميقاتي في اجواء لقاءاتي مع مختلف المسؤولين في القطاع الحكومي في فرنسا
الأبيض من السراي: وضعت ميقاتي في اجواء لقاءاتي مع مختلف المسؤولين في القطاع الحكومي في فرنسا
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض انه "وضع الرئيس نجيب ميقاتي في اجواء الزيارة التي قام بها إلى فرنسا الأسبوع الماضي، وتخللها أكثر من 18 لقاء مع مختلف المسؤولين الفرنسيين في القطاع الحكومي، او في بعض القطاعات الخاصة التي تتعلق بالنظام الصحي، وكذلك مع أعضاء من الجالية اللبنانية في فرنسا".
وقال الأبيض بعد لقائه ميقاتي في السراي الحكومي إن "أهم المواضيع التي بحثت خلال الزيارة هي مواضيع تتعلق بمرض السرطان وبرنامج علاج السرطان في لبنان. لقد عقدنا اتفاقات مع" المركز الوطني الفرنسي للسرطان "لمساعدة وزارة الصحة اللبنانية لوضع الخطة الاستراتيجية لمرض السرطان في لبنان أو مع "مؤسسة كوري" وغيرها من المراكز العلاجية الموجودة في فرنسا، وأثرها كلها على البرنامج الذي تضعه وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان ككل، من الوقاية الى التشخيص المبكر والعلاج وما بعد العلاج، هذه كلها أمور تم البحث بها. وقد أبدت الجهات الفرنسية كل استعداد لدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن".
واضاف: "اما الموضوع الثاني، فكان موضوع الأمراض الانتقالية وحاجة لبنان لإيجاد مختبر مركزي للتشخيص المبكر لهذه الأمراض، والذي هو جزء من عملية الترصد الوقاية للمجتمع. وكان لدينا جهد مشترك مع منظمة الصحة العالمية و"معهد باستور" الذي يعتبر من أهم المعاهد في فرنسا والعالم للتشخيص المبكر، وأقمنا اتفاق تعاون بين الوزارة و"معهد باستور" لدعم برنامج انشاء المختبر المركزي الذي سينتهي العمل به ان شاء الله في نهاية هذه السنة أو أول السنة المقبلة".
وأشار الى ان "الموضوع الثالث الذي تم طرحه، هو موضوع التعاون في مجال دعم الكوادر الصحية والتمريضية في لبنان وكذلك المستشفيات الحكومية، ونحن نعتبر هذا الموضوع حجر الزاوية في برنامج استراتيجية وزارة الصحة العامة، وكذلك يمكن أن يكون لهذا الموضوع كسب مشترك أكان في لبنان وفرنسا وخصوصا عبر دعم بعض مدارس التمريض ورفع مستوى الخريجين من هذه المدارس".
اما الموضوع الرابع، فلفت الأبيض الى انه كان مع الجالية اللبنانية في فرنسا خصوصاً مع الاطباء الفرنسيين من أصل لبناني، مع جمعية الاطباء الفرنسيين اللبنانيين وغيرها من الجمعيات، وهناك دعم كبير تقدمه هذه الجالية للبنان ولوزارة الصحة، وتم البحث في مشاريع مشتركة مع لبنان عن طريق دعم القطاع الاستشفائي أو بعض القطاعات الأخرى".
وشدد على "أهمية الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان، شاكراً فرنسا باسم الجميع على هذا الدعم المستمر والذي ستنتج عنه اتفاقات عدة ستكون كلها لمصلحة النظام الصحي في لبنان".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
ميقاتي
الأبيض
لبنان
فرنسا
التالي
طراف بعد لقائه حبيب أكد أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وقيام لبنان بالإصلاحات اللازمة
وفاة سورية وطفلها في حريق في مخيم الشفق في عرسال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-25
الأبيض يواصل لقاءاته في فرنسا ويبحث في الخارجية في تنسيق جهود الدعم
أخبار لبنان
2023-02-25
الأبيض يواصل لقاءاته في فرنسا ويبحث في الخارجية في تنسيق جهود الدعم
0
أخبار لبنان
2023-02-22
ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي
أخبار لبنان
2023-02-22
ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي
0
خبر كاذب
2023-02-16
ما صحة كلام ميقاتي عن أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق؟
خبر كاذب
2023-02-16
ما صحة كلام ميقاتي عن أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق؟
0
أخبار لبنان
2023-02-08
ميقاتي للادارات والمؤسسات العامة والبلديات: لسداد المستحقات والمتأخرات لكهرباء لبنان المتوجبة عليكم
أخبار لبنان
2023-02-08
ميقاتي للادارات والمؤسسات العامة والبلديات: لسداد المستحقات والمتأخرات لكهرباء لبنان المتوجبة عليكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تطور قضائي في السجال بين المصارف والقضاء... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تطور قضائي في السجال بين المصارف والقضاء... ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
07:53
التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر
امن وقضاء
07:53
التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر
0
خبر كاذب
07:43
سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية
خبر كاذب
07:43
سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية
0
أخبار لبنان
07:31
خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله
أخبار لبنان
07:31
خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:02
جوي الهاني تختار نادين نسيب نجيم ونيكولا مزهر وفيليب أسمر (فيديو)
فنّ
06:02
جوي الهاني تختار نادين نسيب نجيم ونيكولا مزهر وفيليب أسمر (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-02-24
جدول جديد بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2023-02-24
جدول جديد بأسعار المحروقات..
0
فنّ
2023-01-19
هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!
فنّ
2023-01-19
هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!
0
فنّ
2023-02-23
نادين نسيب نجيم تشعل السوشل ميديا.. استخدمت كلمة "زبّال" لإهانة متابع
فنّ
2023-02-23
نادين نسيب نجيم تشعل السوشل ميديا.. استخدمت كلمة "زبّال" لإهانة متابع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب لعام ٢٠٢٢
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب لعام ٢٠٢٢
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تطور قضائي في السجال بين المصارف والقضاء... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تطور قضائي في السجال بين المصارف والقضاء... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:31
خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله
أخبار لبنان
07:31
خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله
0
أخبار لبنان
07:14
باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة
أخبار لبنان
07:14
باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة
0
أخبار لبنان
07:12
الجميّل من مجلس النواب: رئيس الجمهورية هو مفتاح السلطات وفي غيابه سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً
أخبار لبنان
07:12
الجميّل من مجلس النواب: رئيس الجمهورية هو مفتاح السلطات وفي غيابه سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً
0
اقتصاد
06:25
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
اقتصاد
06:25
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
هكذا سُرق جزء من أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
هكذا سُرق جزء من أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صفحة جديدة بين تركيا ومصر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صفحة جديدة بين تركيا ومصر
0
أخبار دولية
13:57
النيران تلتهم قرى نابلس.. والفلسطينيون يستذكرون النكبة!
أخبار دولية
13:57
النيران تلتهم قرى نابلس.. والفلسطينيون يستذكرون النكبة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:25
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
02:25
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات...
2
خبر كاذب
11:16
فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!
خبر كاذب
11:16
فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد ١٢ عامًا من توليه هذا المنصب..اللواء ابراهيم خارج المديرية العامة للامن العام
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد ١٢ عامًا من توليه هذا المنصب..اللواء ابراهيم خارج المديرية العامة للامن العام
4
أمن وقضاء
03:36
قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس وأمن الدولة توقفه
أمن وقضاء
03:36
قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس وأمن الدولة توقفه
5
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
6
اخبار البرامج
14:36
كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
اخبار البرامج
14:36
كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
7
اقتصاد
06:25
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
اقتصاد
06:25
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:43
طبول الحرب تقرع على السوشال ميديا...احذروا التحريض من هنا وهناك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
طبول الحرب تقرع على السوشال ميديا...احذروا التحريض من هنا وهناك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store