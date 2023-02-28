طراف بعد لقائه حبيب أكد أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وقيام لبنان بالإصلاحات اللازمة

طراف بعد لقائه حبيب أكد أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وقيام لبنان بالإصلاحات اللازمة



إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير الإتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، وتم البحث في التطورات السياسية الأخيرة على الساحة اللبنانية والمفاوضات حول إتفاقات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان.



وخلال اللقاء أكد طراف أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وقيام لبنان بالإصلاحات اللازمة.