مخزومي توجه بسؤال للحكومة عن سلامة الأبنية المدرسية

توجه النائب فؤاد مخزومي بسؤال للحكومة عن سلامة الأبنية المدرسية، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، وقال: "بعد متابعتنا في لجنة الأشغال العامة والنقل لمسألة سلامة الأبنية المدرسية ودراسة المعطيات والوقائع كافة المرتبطة بالملف، توجهت إلى الحكومة بالسؤال الاتي:**للاطلاع على السؤال اضغط